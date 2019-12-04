مصدر أمني: اختناق طالبات مدرسة ثانوية في شربين بسبب مبيد حشري

نُقل عدد من طالبات إحدى المدارس الثانوية الفنية الكائنة بدائرة مركز شرطة شربين في محافظة الدقهلية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد إصابتهن بالاختناق.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بوصول عدد من طالبات إحدى المدارس الثانوية مصابات بالاختناق، وبالفحص تبين أن عاملا بالمدرسة استخدم مبيد حشري مخلوط ببعض المواد الكيميائية المطهرة، بقصد التطهير، وذلك جراء وجود حيوان نافق داخل المدرسة، وهو ما تسبب في حدوث حالات اختناق داخل المدرسة.

وخرجت جميع المصابات من المدرسة بعد تحسن حالاتهن.

تحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى ضبط العامل المتسبب في الواقعة.