زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن شديد الحراسة بالمنيا، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم أوجه الرعاية لنزلاء السجون، وفقاً لمعايير ومبادىء حقوق الإنسان، وحرصاً من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع مؤسسات الدولة كافة.

واستقبل قطاع السجون وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لزيارة نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا.

وخلال الزيارة للتقى أعضاء الوفد بعددِ من النزلاء والنزيلات ،واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها القطاع للنزلاء، لاسيما أوجه الرعاية الصحية، حيث تفقدوا مبنى العيادات، وبه أقسام الاستقبال والعظام والباطنة والأسنان والصيدلية ومعمل التحاليل.

كما تفقد أعضاء الوفد المخبز والمطبخ ومبنى التأهيل وما يضمه من ورش سجاد وأحذية، والمكتبة، وورشة الهوايات والملاعب الرياضية.

وناقش أعضاء الوفد النزلاء حول أحوالهم المعيشية، وأوجه الرعاية المُقدمة لهم، ومدى جودة تجهيزات الغرف المُسكنين بها من الأثاث والمفروشات، وانتظام فترات التريض والزيارات، حيث أشادوا جميعاً بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

وقدم أعضاء الوفد في نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة، وبالاهتمام الذي توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.

يأتي ذلك استمراراً لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها، بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته، ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.