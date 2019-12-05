أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه ميلاد رسمي مأمور اللجنة الجمركية في راكب ألماني الجنسية من أصل مصري قادم من ألمانيا.

وبالعرض على، مجدي فريد مدير الجمرك بالإنابة، قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة محمود شحاتة مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه، وتبين وجود 2600 عبوة من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 140 لسنة 2019.