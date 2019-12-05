علقت الفنانة مادلين طبر، على انتشار التريندات في الفترة الأخيرة، وما تنشره السوشيال ميديا من أمور تحط من قيم المجتمع.

وقالت "طبر"، خلال تقديمها برنامج "مسا الورد" على شاشة "المحور"، إن عالم السوشيال ميديا، فرض نفسه علينا، وأصبحنا نشعر بأننا بعيدين عن الحياة تماما، إلا إذا كنا منغمسين بها.

وأضافت أن المزعج في مواقع التواصل الاجتماعي، هو الاهتمام الزائد بالتريند، "مرة حد قالي أنتِ طلعتي من 3 حلقات اتكلمتي عن مصر، وقلت إنها بتعيش حالة من الازدهار والأمان، وأنا بعني هذا الكلام لأني عيشاه، وبسافر كتير، فشايفة الفرق القوي بين ما تتنعم به مصر وما يجري لغيرها".

واستطردت: "طلع حد وقال عن مصر أمور مش فيها، وعاد وزاد وعمل فيلم عشان يطلع تريند وقالولي ردي عليه، ومع إني أقدر أرد عليه ورغم دراستي للإعلام 4 سنوات، بالإضافة لسنتين ماجستير، وعندي المقومات اللي تخليني أرد، وأما سألتهم ليه أرد؟ قالوا لي عشان تطلعي تريند وقلت لهم لأ".

وأوضحت: "دا الواحد ممكن يعمل مصيبة ويصور نفسه أو ينشر عن نفسه حاجة عشان يطلع تريند".

واختتمت حديثها: "تغاضوا لكي تكبروا، فيه قيم وتقاليد بيتمتع بيها مجتمعنا المصري العربي، المجتمع لا يحتمل هذه الزيطة المفتعلة"، مشيرة:لا "إذا سمحتوا انبسطوا بيها لكن متنشغلوش بالتريند أو نقل التريند المسيء أخلاقيا، لأنكم بتشاركوا وبتسهموا في انتشار حاجة غلط".