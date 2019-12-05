قال الدكتور أحمد الشيخ، عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول ببريطانيا، إن هناك إمكانيات عديدة داخل قاعات المحاضرات بجامعة ليفربول لتسهيل الدراسة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن القاعات بها كاميرات تسجل المحاضرات لتمكن الطلاب من استذكارها على موقع خاص بالجامعة ونظام آخر يمكن الأستاذ من الكتابة على ورقة ورؤية الطلاب لما يكتبه.

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول ببريطانيا، أن المصممين المعماريين ينفذون الغرف بشكل خاص ويعملون على تحديث المباني باستمرار كما تبنى مبانٍ جديدة لأن عدد الطلاب في تزايد مستمر.