وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، على إغلاق 106 منشأة غذائية مخالفة لوجود خطر داهم وعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة، في حملة للتفتيش والرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إن حملة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة للمرور والتفتيش على 326 منشأة أسفرت عن تحرير 161 محضر جنحة صحية، وإعدام 1678 كيلو أغذية متنوعة و447 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 1026 كيلو أغذية.

وأكد مختار استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات، والتأكد من توافر شروط التداول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والذي أشار إلى المرور على 326 من المنشآت الغذائية وإرسال 601 عينة للمعامل للتحليل.