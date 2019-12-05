عميد "هندسة ليفربول": يجب أن يعتمد الطالب على نفسه في التعلم

قال الدكتور أحمد الشيخ، عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول في بريطانيا، إن هناك ثورة في مجال الهندسة، ويحدث فيها تطور سريع وملحوظ في جميع فروعها.

وأضاف الشيخ، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية "dmc"، أنه نتيجة لتصميم برامج خاصة للمجالات الهندسية المختلفة أصبح هناك ضغطا كبيرا على العامل البشري، لأن أصحاب الشركات لن ينفقون أموالا على توظيف موظفون وسيلجأون إلى شراء نسخ من البرامج التي ستنتج التصميمات الهندسية بدقة أكثر وأسرع من العامل البشري، لذلك يتوجب توفير طرق تعليم مختلفة ليواكب الطالب ذلك.

وتابع: "الإبداع لازم يدخل عشان تقدر تواجه البرامج والشغل العملي أساسي جدا في النوع ده من البرامج"، مشيرا إلى أن الطالب يجب أن يعمل بيديه، موضحا أن التركيز يكون على الأساسيات العلمية فقط، ونترك للطالب البحث وتعليم نفسه بنفسه.