أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي، أن جماعة الإخوان الإرهابية مُجرد فكرة بريطانية استخدمتها لندن خلال استعمارها لمصر في محاولة منها لنشر الفتن وتفتيت المنطقة العربية، وذلك بعد أن فشلت بريطانيا في إثارة الفتن في مصر وتفتيت الشعب المصري، موضحة أن مخطط الإخوان الإرهابية يهدف لتفتيت الوطن العربي منذ نشأتها على يد حسن البنا في عام 1928 وهذا الهدف والمخطط لم يتغير حتى الآن.

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها على شاشة "extra news"، أن الجماعة الإرهابية استخدمت اسم الإسلام لإثارة الفتن واعتبار عناصرها فقط هم المسلمين وأن باقي الشعب المصري لا يمت للإسلام بصلة، ولكن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية الساعي لتفتيت الوطن العربي فشل في مصر لأن المصريين انتصروا على مساعي الصراعات الداخلية.

وأشارت إلى أن بريطانيا رفعت شعار "فرق تسد" بين المسيحيين والمسلمين، لكنها فشلوا لأن المصريين لهم جينات واحدة يشبهون بعضهم ولا يمكن التفريق بينهم، ولذلك تعتبر أن الإخوان جزء من مخطط استعماري، موضحة أن الدول العربية تنظر إلى الدور الذي قامت به مصر في مواجهة مخطط تقسيم الشرق الأوسط كمثال.