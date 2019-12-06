ختام فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة

انعقدت اليوم الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر السنوي الـ14 لجمعية النواب العموم الأفارقة، بعنوان "تعزيز سيادة القانون في أفريقيا لمواجهة الجرائم العابرة للحدود"، وأعلن النائب العام المصري استضافة مصر فعاليات المؤتمر السنوي، واجتماع الجمعية العامة للجمعية، القادمين خلال عام 2020.

تولى رئاسة الجلسة النائب العام لدولة كينيا، وقدمت السيدة دوكراس ممثلة النيابة العامة الكينية، والمستشار محمد خلف رئيس الاستئناف، رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، ومحمد حبيب رئيس النيابة بذات المكتب، عروضاً تقديمية بشأن مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في كينيا ومصر، كما استعرضوا الجهات المعنية بإجراءات التحقيق والصعوبات والتحديات التي تواجهها كل من الدولتين.

وخلال جلسة أخرى ترأسها نائب عام دولة مالاوي، قدم المستشار محمد خلف مداخلة عن دور النيابة العامة المصرية في جرائم تمويل الإرهاب.

وانعقد اجتماع الجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة بِرئاسة النائب العام المصري، رئيس الجمعية، وفي حضور أعضائها، وألقى الصاوي في مُستهل الاجتماع كلمة بشأن التقرير السنوي، الذي تضمن أهم الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجمعية، والتحديات التي تواجه إدارتها، وأعقب ذلك عرض التقرير السنوي لسكرتير عام الجمعية، وتقرير مديرها المالي.

وفي الختام عَرض النائب العام المصري مُلخص مذكرة التفاهم الثنائي المبرمة مع منظمة الهجرة الدولية، لاعتمادها من أعضاء الجمعية العامة، حيث تمت الموافقة عليها.