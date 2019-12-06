"التخطيط" تعلن فوز مصر بالمركز الثاني في بجائزة الإبداع الإداري

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفائزين بجائزة الإبداع الإداري التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذي تستضيفه مصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر 2019.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فوز مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة متمثلة في وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذي يعد كثمرة للتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ والتنمية المحلية، وتسلم الكأس، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأضافت السعيد أن دليل الخدمات العامة الإلكتروني يتضمن المعلومات التي يحتاجها المواطن المصري للحصول على نحو 520 خدمة حكومية هي الأكثر طلبًا من المواطنين، منها خدمات الدعم الاجتماعي والمحليات وخدمات الأحوال الشخصية وخدمات التموين وغيرها.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدليل يساهم في مبادرات الدولة لتوحيد إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين جودتها وتيسير حصول المواطنين عليها، فضلًا عن تأكيد الشفافية في تقديم تلك الخدمات، مؤكدة أن دليل الخدمات العامة الإلكتروني في صورته الرقمية وقاعدة البيانات الذكية المزود بها يعمل كدعامة أساسية في خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرة إلى تقدم عدد 57 مشروعا من 14 دولة أفريقية للمسابقة هذا العام.

من جانبه، أعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال كلمته بالحفل عن خالص شكره وتقديرة للرابطة وللجنة التحكيم في جائزة الإبداع الإداري على اختيارها لوزارة التنمية المحلية ومشروع الوزارة الخاص بتحسين الخدمات العامة لنيل المركز الثاني والميدالية الفضية على الصعيد الأفريقي، بوصفة أحد المشروعات الهامة التي تتميز بالابتكار والارتباط بالأهداف التي تنشدها المنظمة، وتتسم بالأهمية وكذلك الاستدامة.

وشكر شعراوي الدكتورة هالة السعيد، على دعوتها لهذه الجمعية المهنية الدولية للمسؤولين الإداريين الأفارقة، والتي تقدم كل الخبرات لأبناء القارة ووزاراتها ومؤسساتها في الإدارة العامة من خلال ما تقدمه من بحوث ومنشورات وتدريب وندوات واستشارات ومؤتمرات وجوائز.

وقال وزير التنمية المحلية إن هذا الاحتفال يعكس مدى ارتباط مصر بقارتها الأفريقية وحرصها على تقديم كل ما لديها من خبرات للأشقاء وتبادل الرأي، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن بأن كل ما نواجهه من تحديات له حلول على صعيد القارة التي تميزها "القدرة البشرية"، تلك القارة الشابة التي قدمت للعالم عقولا متميزة وقيادات دولية مرموقة، ومن هنا فإن مواجهة كل تحديات الإدارة العامة يمكن من خلال تبادل الخبرات والمعارف أن نطرح حلولا لقضايانا ومشاكلنا على الصعيد القاري.

ونوه الوزير بجهود الوزارة على الصعيد الأفريقي، مشيدًا بآخر ما جرى إنجازه في هذا الشأن، والمتمثل في تخرج أولى دفعات تدريب الكوادر الأفريقية المحلية والتي عقدت بأكاديمية التنمية المحلية للتدريب بسقارة وضمت 30 متدربًا من 19 دولة أفريقية، علاوة عن التوجه نحو افتتاح مقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية، واستضافة الوزارة للنسخة الثانية من مؤتمر المدن والحكومات الأفريقية والذي حقق في دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، والتي عقدت تحت رعاية رئيس الجمهورية، وافتتحها السيد رئيس الوزراء وجرى الإعلان عن الدورة الثانية في مدينة دربن بجنوب أفريقيا خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والتى عقدت في جنوب أفريقيا الشهر الماضي.