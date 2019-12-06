أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد 859 ندوة ومحاضرة خلال شهر نوفمبر 2019. وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الأوقاف بدورها التثقيفي في قضايا الشأن العام، حيث عقدت الوزارة من خلال مديرياتها الإقليمية391 ندوة ومحاضرة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية .

وأضافت أن الوزارة عقدت 468 ندوة ومحاضرة في التوعية بقضايا الأسرة والسكان خلال الشهر ذاته، بالتنسيق مع وزارة الصحة، والمجلس القومي للسكان عقدت وزارة الأوقاف.

في سياق متصل، أعلنت الوزارة اعتماد 36 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة على مستوى الجمهورية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالأزهر وأعضاء بدار الافتاء المصرية. ودعت الوزارة الخطباء الجدد للتواصل مع القطاع الديني لإتمام الإجراءات الخاصة بهم.