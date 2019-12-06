بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك الإسكندرية، عن حاجته لشغل وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة للعمل بفروع البنك، وهي كالتالي:

(Risk Analyst (Credit Risk Assessment

ويشترط أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

خبرة 4 سنوات على الأقل.

أن تكون لديه خلفية عن برنامج "SAS".

إجادة العمل على برامج الإكسيل.

Senior Marketing Communication Officer

يكون الحاصل على الوظيفة مسؤول عن استراتيجية وحملات التسويق، ومتابعة نتائجها.

Senior Applications Developer

ويشترط في المتقدمين:

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة 5 سنوات على الأقل في مجال العمل.

ويمكن التقدم للوظائف من خلال الحساب الخاص بالبنك على موقع "لينكد إن".