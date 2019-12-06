للحالات المرضية.. خطوات تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإطلاق خدمة تلقي طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط، عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين، من خلال الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg.

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات التحويل من دور إلى دور على النحو التالي:

أولًا: شروط التحويل

- عدم قيام العميل باستلام الوحدة السكنية المُخصصة له.

- يشترط توافر وحدات سكنية بالمشروع.

- يجب على العميل تقديم المُستندات المطلوبة الدالة على الحالة المرضية، بحيث يجرى التعديل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير، أو العكس.

- في حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).

- يقدم العميل إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب بالمخالفة لتلك الشروط.

- لن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

ثانيًا: خطوات التحميل

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg.

2- يضغط العميل على اختيار مركز خدمة المواطنين.

3. يضغط العميل على اختيار "طلبات".

4. يضغط المواطن على "طلب تعديل من دور إلى دور".

5. تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور.

6. إن لم يكن لديك حسابًا على الموقع يمكنك الضغط على "تسجيل" لإنشاء حساب جديد، بإدخال رقمك القومي ورقم الموبايل، ثم كلمة المرور وإعادة إدخالها مرة أخرى، ثم الضغط على "تسجيل".

7- يرسل كود التفعيل على الهاتف الذي سجّلت به، لإدخاله ثم الضغط على "تفعيل".

8. بعد الدخول إلى صفحة تعديل الرغبات، تظهر لك خيارات وهي "تحويل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير/ تحويل من الدور الأخير إلى الدور الأرضي".

9- بعد الضغط على أي من الخيارات السابقة، يقر المتقدم بموافقته على البنود الآتية:

- أقر باطلاعي والتزامي بالأحكام والشروط الأساسية لطلب تعديل الوحدة السكنية من دور إلى دور (من الدور الأرضي إلى الدور الأخير أو من الدور الأخير إلى الدور الأرضي).

- يتم إلغاء طلب التعديل حال التوقيع على محضر استلام الوحدة السكنية المخصصة.

- يتم إلغاء طلب التحويل في حالة تخصيص أو سبق تخصيص وحدة سكنية بنفس المشروع المتقدم عليه.

- يتم قبول طلب التعديل في حالة توافر وحدات بالمشروع.

- جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم والبيانات المحررة بالطلب صحيحة وبمعرفتي وتحت مسئوليتي.

- في حالة إخلالي بأي مما سبق أقر بالتزامي بتحمل المصروفات الإدارية المقررة وتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره، وأعاقب طبقًا لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يبدأ المتقدم تحميل نموذج طلب التعديل وتحريره والضغط على "موافق".

10. يقوم المتقدم بكتابة سبب تعديل الدور ثم يعاد تحميل نموذج الطلب الذي تم تحريره مرة أخرى على الموقع والضغط على "تقديم"، بعد تجهيز المستندات الآتية:

- إحضار شهادتين من مستشفيين حكوميين معتمد بشعار الجمهورية "ختم النسر" مقيد بالحالة الصحية للمريض. أو قومسيون طبي معتمد بشعار الجمهورية "ختم النسر".

- للحالة المرضية لأحد من ذوي صاحب الطلب المقيم معه، يتم إحضار شهادة إدارية موقعة من موظفيين حكوميين معتمدة بشعار الجهورية "ختم النسر" تفيد بالإقامة الفعلية للمريض المعاق مع صاحب الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

11. تظهر رسالة أنّه تم إنشاء الطب بنجاح، وأنّه يمكنك التعديل عليه خلال 24 ساعة.

12. يمكنك الضغط على "حالة الطلب" لمتابعة إذا كان مازال تحت الدراسة أو تم النظر به.

13. بعد الموافقة على الطلب، تظهر لك رسالة الرد في حالة الطلب تفيد بفحص الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المقررة لدى أي مكتب بريد مميكن خلال 30 يومًا كحد أقصى.

14. بعد سداد الرسوم المقررة يتم رفع إيصال السداد على الموقع والضغط على "إرسال".

15. بعد النظر في حالة الطلب تصلك رسالة تفيد بأنّه تم قبول الطلب وتنفيذه بنجاح.

ونوهت الوزارة إلى أن على من يرغب بمعرفة المزيد من التفاصيل، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي) من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.