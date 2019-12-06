تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية، وهو المعرض التجاري الدولي الخامس للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي من المقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، الإثنين المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 3 أيام.

ويعقد هذا المعرض خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذي يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب معرض "إنجريديانز أفريكا" المعني بعرض أحدث الابتكارات ومدخلات الصناعات الغذائية، بالإضافة لمعرض "تمور إفريقيا" والمتخصص في قطاع التمور والذي ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك استراتيجي وبمشاركة أكثر من 40 شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب والأردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 6 محافظات تشمل مطروح والوادي الجديد والجيزة وأسوان والأقصر وشرق العوينات.

وأوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت، الشركة المنظمة للمعرض، أن معرض "فوود أفريكا" في دورته لعام 2019 يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل لنحو 410 شركات تمثل 25 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترى دولي يمثلون 60 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق الأقصى والدول العربية، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذي تسعى كبرى الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به الدول الإفريقية كأحد أهم الأسواق الواعدة في منظومة الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن ترأس مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة في فعاليات المعرض حيث تشارك 11 دولة بأجنحة رسمية وهي السعودية والإمارات وألمانيا وإسبانيا والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا وبيلاروسيا وبنجلاديش وفرنسا.

وأضافت قابيل أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد نحو 11 جلسة نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وإدارتها، فضلاً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة الأسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، فضلا عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية وأثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

ولفت هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود أفريكا يمثل نافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق الإفريقي، مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض في كافة أنشطته.

وأشار إلى أن المجلس التصديري قام بالتنسيق مع إدارة معرض "فوود أفريكا" بدعوة أهم مستوردي الصناعات الغذائية من الدول الإفريقية المختلفة وذلك لإتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا، لافتاً إلى أن المجلس قد قام خلال السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا وغانا والسنغال وكوت ديفوار وزامبيا.

وأكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس يدعم كافة الفعاليات والأنشطة التي من شانها تعميق وتعزيز العلاقات التجارية مع القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن معرض "فوود أفريكا" يمثل فرصة جيدة للالتقاء ببعض مسئولي القارة الإفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وأشار إلى أهمية معرض "باك بروسيس" الذي يعقد لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يمثل قطاع التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها لأسواق جديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.