أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع إقامة خزان مياه الشرب، الواقع بحوض داير الناحية نمرة 13 مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، ومشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بناحية الصفا، مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومشروع إقامة 9 محطات رفع للصرف الصحي بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة، بمحافظة الإسكندية، ومشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذى تشغله مدرسة عبدالسلام أحمد الإبتدائية، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ومشروع إقامة محطتي رفع الصرف الصحي بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وعدد من المشروعات الأخرى، من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، بتاريخ اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنـــــــا.