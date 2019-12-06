فريق طبى من صحة البحر الأحمر للمرور على مستشفي سفاجا

قام فريق من مديرية صحة البحر الأحمر اليوم بالمرور على مستشفى سفاجا برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل بفريق طبي برئاسة الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التمريض والتفتيش المالى والادارى بالإدارة الصحية بسفاجا وبرفقتهم مديرة المستشفى للمرور على أقسام مستشفى سفاجا المركزي للتأكد من جاهزية العمل.

أفاد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بأن الفريق الطبي قام بالمرور على جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال وتم مراجعة السجلات وتم المرور على الأقسام الداخلية والأشعة والعناية والمعمل والصيدلية وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال ،وتم التأكد أيضا من تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين والتزامهم بالزى الرسمى مع التأكد من تواجد جميع أفراد الأمن والنظافة ومراجعة الحالة العامة لنظافة المستشفى .