قال الإعلامي عمرو أديب، إن الاتفاق الليبي التركي ليس مزاحًا أو "تهويشًا"، أو مذكرة مبدئية، مشددًا على أنه اتفاق كامل، ستستولي به أنقرة على نصف مساحة شرق البحر المتوسط لاستغلالها للتنقيب عن الغاز وأي شيء آخر.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشه "MBC مصر": "تركيا دولة الأمر الواقع، وأردوغان لا يهمه القانون، الشرعية، أو أي شيء آخر، وحربه على سوريا وشراء السلاح الروسي دليل على ذلك، وهو يتبع مبدأ على المتضرر اللجوء للقضاء، وهو ما قاله نصًا بالأمس".

وتابع أن هناك بند في الاتفاق، ينص على أنه من حق ليبيا أو تركيا مشاركة الطرف الآخر إذا عثر على أي شيء ضمن أراضيه: "ما يقوم به أردوغان بالغ الخطورة، هذا الرجل يضمر شرًا، وهو رجل توسعي".

وأشار، إلى أن مسلسل "ممالك النار"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أظهر الميول التوسعية لحكام تركيا: "التوسع لا يعترف بالقانون أو العرف الدولي أو الأعراف الدبلوماسية، تركيا صورة ثانية من إسرائيل من ناحية الأمر الواقع، وأردوغان يعيش على البلطجة".