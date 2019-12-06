الشوباشي: اعتماد أردوغان على الإخوان الفشلة لتحقيق أطماعه يؤكد غباءه

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدم أموال قطرية لحشد المرتزقة من أجل تحقيق أطماعه في سوريا، واصفة ما يحدث في سوريا بأنه احتلال تركي وإرهابي للمدنيين، كما أن تاريخ جماعة الإخوان في التخريب معروف وسبق للإخوان أن خربوا مدينة حلب السورية.

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها على شاشة "extra news"، أن أردوغان أصيب بالجنون بعد فشل مخططه لتفتيت المنطقة العربية إلى دويلات، وكان يروج نفسه للغرب على أنه القادر على هذا الأمر، واصفة إياه بـ"الغبي" كونه استخدم الإخوان من أجل التحريض على الدولة المصرية، رغم فشل تلك الجماعة الإرهابية في هذا الهدف على مدار 90 عاما.

وتابعت: "أردوغان يستعين بناس أخذوا حكم مصر وفشلوا، لما هم فشلوا هيساعدوك إزاي؟ أما قطر لا مخ ولا إرادة ولا دولة، مجرد صندوق فيه مخصصات الشعب القطري، يستخدم لتمويل العناصر الإرهابية"، موضحة أن مصر لديها دور قوي في المنطقة العربية والساحة العالمية، كونها دولة صاحبة قرار وموقف ولا تتحرك خلف أمريكا.

وواصلت: "الأمريكان شردوا الملايين ودمروا العراق بعد غزوهم لبغداد ومصر لم تسير خلفهم، أمريكا حينما تضع قدمها في أي دولة عربية يصيبها الخراب، أمريكا دمرت العراق وقتلت وشردت ملايين بادعاءات كاذبة عن وجود سلاح دمار شامل".

وتابعت: "تركيا وأمريكا كانتا تريان مصر الجائزة الكبرى، لكن مصر كانت عصية عليهم، ليس لدينا عرقيات ولا قبائل ولا أجناس، حتى الأجانب الذين يأتون مصر ينصهرون في البوتقة المصرية، لهذا تحطم مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأطماعه وغيرها من الدول الطامعة في مصر".