هنا شيحة: لم أندم على أي عمل فني قدمته طوال 20 عاما

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها لم تندم على أي عمل فني قدمته من قبل، موضحة أن الندم يأتي حينما يقدم الإنسان شيئًا مغصوب عليه.

وأضافت شيحة، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "DMC"، أنها حينما تتذكر الفترة الماضية وترى الأعمال التي قدمتها خلالها، تتيقن أن هذه الأعمال أفضل ما كان يمكن أن تقدمه خلال هذه الفترة.

وأوضحت أنها تختار أعمالها الفنية بناء على عدة اعتبارات، بينها الشركة المنتجة والمخرج وطاقم العمل، وذلك بعد قرائتها للسيناريو.

وتحدثت شيحة عن اختيارها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي واعتراض البعض عليها، معتبرة أن السن ليس له علاقة بذلك.

وأشارت إلى أنها تعمل كممثلة منذ 20 عاما، متابعة: "عندي خبرة كبيرة في شغلانتي، وخريجة فنون مسرحية تمثيل وإخراج، ودرست يعني إيه دراما وليا خبرة في مهرجانين قبل كده".