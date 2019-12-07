أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يضم التشكيل الجديد كل من: خالد الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات، شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام، مدحت عبد المنعم المسيري أستاذ الهندسة الفيزيائية جامعة القاهرة، طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ياسر فتحي رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم، سعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك.

وضم أسامة كمال حلمي أحمد الإعلامي، خالد حنفي من ذوي الإعاقة وعضو مجلس النواب، راضي عبد المعطي علي رئيس جهاز حماية المستهلك، محمد أبو شقة أستاذ قانوني، مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبد اللطيف المناوي كاتب وصحفي، مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، أسامة هيكل وزير الإعلام سابقاً ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار، علي حسن أنيس المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).

كما نص القرار على أن تكون مدة عمل اللجنة سنتان تقوم خلالها بتقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية وأسلوب عملها في سبيل تحقيق أهدافها، وترفع توصياتها إلى مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.