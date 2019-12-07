اختفت طالبة بالصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية منذ صباح أمس الجمعة، عندما خرجت من بيت جدها متوجهة إلي سنتر دورس خصوصية في مدينة طلخا، إلا أنها لم تظهر منذ خروجها من البيت.

"بحثنا عنها في كل مكان وعند كل زملائها ولم نجدها كأن الأرض اتشقت وبلعتها" هكذا يحكي صلاح قنديل والد الطالبة منة الله، قائلا: "بنتي متعودة أن تقضي يوم الخميس في بيت جدها، وتذهب منه إلى الدرس يوم الجمعة الساعة 8 ونصف صباحا، إلا أن هذه المرة خرجت واختفت بعدها".

وأضاف قنديل لـ"الوطن": "بيتنا في تقسيم عمرو يونس بمدينة طلخا، وذهبت منة إلى بيت جدها، عند الشهر العقاري في طلخا، وكان معها أخوها، وقضوا الليلة هناك، وفي الفجر استيقظ جدها للصلاة، وغطاها هي أخوها ورجع نام، إلا أن جدها عندما استيقظ في الصباح لم يجدها، واتصل بنا للاطمئنان على وصولوها فأكدت له أن "منة الله" لم تعود إلى البيت بعد موعد الدرس".

وتابع: "خرجت مسرعا إلى مكان السنتر فوجدته مغلقا، فاتصلت على بعض زميلاتها فأكدوا أن الحصة ألغيت في هذا اليوم، وعندما سألتهم عن" منة الله" أكدوا أنها لم يروها ولم تحضر إلى السنتر".

وأضاف الأب باكيا: "حتى عندما حاولنا البحث عبر كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة ببيت كانت فوجئنا أن الكهرباء كانت قاطعة في طلخا في هذا الوقت من الساعة 5 صباحا حتى 8 صباحا، والكاميرات لم تكون تعمل".

وأوضح: "نظرا لقرب الامتحانات فقد سحبنا منها التليفون المحمول لتركز في المذاكرة فقط، فقد كانت بدون تليفون".

وأكمل أنه توجه إلي مركز شرطة طلخا، وحرر محضر بتغيبها، للبحث عنها من قبل مباحث المركز.