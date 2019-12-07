"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض فيلم "جبل البنات" بمركز درب 1718، مدة عرض الفيلم 15 دقيقة، وسيتم عرضه بشكل مستمر من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً، وسعر التذكرة 35 جنيهًا.

- حفل رباعي فرقة إنسجام في "رووم آرت سبيس" جاردن سيتي الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل الشاعر عمرو حسن بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 4 و7 مساءً، وأسعار التذاكر 82 و107 جنيهات.

- حضرة أسياد الزار على مسرح الضمة الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض أفلام السينما للجميع بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، تبدأ العروض من الساعة 5 مساءً، والدخول مجانًا.