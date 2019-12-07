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"أمن الغربية" تنظم قافلة إنسانية لدار مسنات في طنطا

"أمن الغربية" تنظم قافلة إنسانية لدار مسنات في طنطا

خفر السواحل الموريتاني يعترض قاربا يقل 192 مهاجرا غير شرعيين

خفر السواحل الموريتاني يعترض قاربا يقل 192 مهاجرا غير شرعيين

"نيسان" تفوز بجائزتين في مسابقة سيارات اليابان 2019 - 2020

"نيسان" تفوز بجائزتين في مسابقة سيارات اليابان 2019 - 2020

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والقنوات الناقلة

تظاهرات "غاضبة" في العراق بعد ليلة دامية شهدتها العاصمة

تظاهرات "غاضبة" في العراق بعد ليلة دامية شهدتها العاصمة

غياب بالجملة بمدارس بنها بسبب الالتهاب السحائي.. و"الصحة": لا يوجد عدوى

غياب بالجملة بمدارس بنها بسبب الالتهاب السحائي.. و"الصحة": لا يوجد عدوى

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نجار على كرسي متحرك: اوعى حادث سير يوقفك

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

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للحالات المرضية.. خطوات تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

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