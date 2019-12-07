قال مصدر طبي بمستشفى فاقوس المركزي، أنه لا توجد شبهة جنائية تفيد بتعرض السيدة التي عثر عليها مشنوقة أمس الجمعة داخل منزل أسرتها، للقتل وإنما تبين من الفحوصات الأولية إقدام السيدة على الانتحار.

وأضاف في تصريحاته لـ"الوطن" أنه جرى نقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار تنفيذا لقرار النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى فاقوس المركزي لـ" منى م ا" 21 عاما مقيمة بمركز فاقوس جثة هامدة إثر أقدامها على شنق نفسها.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال والدتها أفادت أن ابنتها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وانفصلها عن زوجها.

وأضافت أنها تركتها بالمنزل وتوجهت إلى أحد الأسواق لشراء احتياجات الأسرة من الطعام وعند عودتها فوجئت بوجود ابنتها مشنوقة داخل غرفة نومها بالمنزل.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة.