محلل عراقي: الميليشيات المسلحة تهدد المظاهرات السلمية في العراق

قال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات، إن دور الحكومة العراقية حتى الآن غير مقنع، حيال التظاهرات في العراق، مؤكدا وجود بعض المجموعات المسلحة المندسة التي تقتحم المظاهرات وتقوم بأعمال عنف وشغب وأن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى أكثر من 750 شهيدا، إضافة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين.

وأضاف الهاشمي، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة العراقية لم تقدر حتى الآن السيطرة على هذه الجماعات المندسة، وأشعلت النيران في العديد من المؤسسات الحكومية، ولهذا وجهت العديد من الانتقادات المحلية والدولية ضد الحكومة العراقية.

وتابع الهاشمي بأن الحكومة العراقية تعرف حقيقة الصراعات السياسية والجماعات المسلحة، حتى الآن ولم تعرف تأمين حياة المواطنين السياسين، مشيرا إلى أن تجارة السلاح أصبحت دون رقيب، معتقدا أن الجيش العراقي ووزارة الداخلية المسؤولان عن إيقاف عنف التظاهرات، وسحب الأسلحة من المليشيات المسلحة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن حجم التدخل الخارجي كبير ما يسبب مشكلات داخلية سواء أمريكية أو إيرانية والمرجعية الدينية، كما يوجد خلاف سياسي كبير بين الشيعة والسنة، أن الحكومة الحالية عاجزة عن تلبية مطالب المتظاهرين العراقيين.