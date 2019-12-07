كوبري جديد على النيل.. مشروعات وتعديلات لحل مشاكل العشوائية بالقليوبية

أوصت اللجنة المشكلة من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بعدد من التعديلات الجوهوية والمشروعات لتلافي مشاكل العشوائية والمواقف وسوء التخطيط بالعاصمة، والتي تشكلت عقب جولة المحافظ بالمدينة واكتشافه العديد من المشكلات التي تعاني منها المدينة.

وأعدت اللجنة مذكرة للعرض على المحافظ تضمنت مخططا جديدا لمنطقة الكباري ببنها، حيث أوصت اللجنة بتوسعة ميدان الكباري من خلال رفع الأعمدة الموجود بالاتجاه الأيمن تجاه عزبة الزراعة ليكون طريقا للذهاب والعمل على رفع جزء من الميدان لتوسعة المنطقة أمام السيارات التي تعبر الميدان يوميا.

بالإضافة إلى التوصية بإنشاء كوبري علوي نهاية شارع سعد زغلول على نهر النيل بجوار نادي القضاة بالمدينة يعبر الجهة الأخرى لخدمة قرى كفر الجزار وبطا للتخفيف على الكوبري الحالي وحل الأزمة المرورية لمدخل منطقة بطا، كما تقرر نقل الباعة الجائلين من منطقة كباري الرياح التوفيقي وتسكينهم بشارع ترعة الإشارة امتداد عزبة السوق.

أما بالنسبة لبعض المناطق التي يوجد بها ضعف بالإضاءة، فأوصت اللجنة بإعادة تأهيل المناطق وزرع 28 عمود بالمدينة وإنارته بكشافات الليد بتكلفة تصل 200 ألف جنيه.

وكان المحافظ شكل اللجنة برئاسة المهندس حمدي سلامة محمد، والعقيد هشام دياب إدارة المرور عضوا، والمهندس محمد الهادي رئيس مشروع مواقف السيارات الأجرة والسرفيس عضوا، والمهندس عبد الباقي فكري مدير الإدارة الهندسية عضوا، صالح محروس مدير إدارة التخطيط والمتابعة، لدراسة عدد من الموضوعات التي تخص العاصمة وإنقاذها من العشوائية والمرور عقب جولته بالمدينة لدراسة توسعة ورصف الميدان بمنطقة كباري الرياح التوفيقي.

وتضمن القرار منح اللجنة مدة 72 ساعة لفحص تلك المناطق ووضع تصور لتطويرها وتوسعتها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، والعمل على وضع التكلفة المتوقعة لها، على أن يجرى رفع هذا التقرير نهاية الأسبوع الجاري، لبدء دراسته على الفور وتنفيذه على أرض الواقع، حتى يشعر المواطن بخدمات ملموسة.