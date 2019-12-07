كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدربين واللاعبين اللذين حصدوا بطولات قارية وعالمية، صباح اليوم، ومنحهم وسام الرياضة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلاً من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للإسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين.

كما استقبل الرئيس السيسي، بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، إضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم رئيس الجمهورية وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.