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مؤتمر التنمية والتعايش يكرم رموزا اقتصادية من مصر والمغرب

مؤتمر التنمية والتعايش يكرم رموزا اقتصادية من مصر والمغرب

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب 433 شاشة محمول

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب 433 شاشة محمول

محطة تحلية شرق بورسعيد: أصبح لدينا خبرات مصرية في هذا المجال

محطة تحلية شرق بورسعيد: أصبح لدينا خبرات مصرية في هذا المجال

رئيس جامعة جنوب الوادي يحيل مدرستين للتحقيق لتشاجرهما بألفاظ غير لائقة

رئيس جامعة جنوب الوادي يحيل مدرستين للتحقيق لتشاجرهما بألفاظ غير لائقة

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دراسة: الاكتئاب والوسواس وانفصام الشخصية والمخدرات دوافع للانتحار

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سوهاج تبحث خطة تحسين معدلات النمو السكاني

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