زار اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، دير سانت كاترين، نائبا عن المحافظ خالد فودة، وقدم التهنئة للأنبا ديمتري داميانوس رئيس دير سانت كاترين بمناسبة احتفال الدير بعيد القديسة كاترينا.

وقدم السكرتير العام المساعدات الغذائية للدير، وذلك في إطار الطقوس السنوية التي اعتاد على تقديمها محافظ جنوب سيناء للدير، والتي تضمنت طن من الدقيق و600 كيلو جرام من السكر، و800 كيلو أرز، و40 كرتونة زيت عادي، و16 كرتونة زيت ذرة، و40 كيلو جرام من الشاي.

ورافق السكرتير العام خلال زيارته لدير سانت كاترين اللواء طلعت العناني، رئيس مجلس المدينة، وكان في استقبالهما الأب ميخائيل والأب افرايم وتوني كازامياس، مستشار مطران دير سانت كاترين.

وقال السكرتير العام أن جميع طوائف المجتمع السيناوي على قلب رجل واحد والجميع يسعى لرفع شعار "سيناء بلد الأمن والأمان"، مشيرا إلى أن هذه المساعدات طقوس اعتادت عليها المحافظة لدعم الرهبان.