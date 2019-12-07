قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها وإشعال النيران فيها بالإعدام شنقا.

وكان اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة منيا القمح عن ورود بلاغ من أهالي قرية قطيفة العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية مقطعة ومتفحمة بجوار أحد المصارف بالقرية.

انتقت قوة من مركز شرطة منيا القمح لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "شيماء.م.ال" 34 عاما، ربة منزل، وأن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد ص ال" 36 عاما، عامل بفرن، وزوج المجني عليها، وأنه أقدم على قتلها وتقطيع جثتها ثم نقلها في تروسكيل للتخلص منها بإحدى الترع المارة أمام القرية.

ووتبين من التحقيقات أن سبب الجريمة هو وجود خلافات بينهما لمطالبة الزوجة له بالعمل وتوفير أموال للإنفاق على أطفالهم، ثم اكتشافها فيما بعد أنه اعتاد على السرقة، وعندما طلبت منه التراجع عما يفعله، تطور الأمر لمشاجرة بينهما حتى تطور الخلاف إلى قتلها.

وجرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وجرى إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.