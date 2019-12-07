مهلة دون غرامة وتعديل الحجز.. 6 تسهيلات تقدمها "الإسكان" للمواطنين

تقدم وزارة الإسكان متمثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية لحاجزي الوحدات السكنية والأراضي عدد من الخدمات والتيسيرات وذلك بهدف التخفيف والتسهيل على المواطنين.

وترصد "الوطن" أبرز هذه التسيرات التي تقدمها الوزارة على النحو التالي:

أولًا: مهلة دون غرامة لسداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي

وافقت الوزارة على منح تيسيرات جديدة لمدة 3 أشهر فقط، تشمل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

وجاءت نسب الإعفاء على النحو التالي:

- يجرى الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة السداد لكامل المستحقات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

ثانيًا: التحويل لوحدة سكنية أخرى بإعلانات الإسكان الاجتماعي

فتحت الوزارة باب التحويل للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثامن كراسة شروط "حمراء/ زرقاء" - الإعلان التاسع - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة والوحدات الجاري تنفيذها بـ(المدن/ المراكز)، وانطبقت عليهم شروط الحجز، أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد 1 ديسمبر 2019 حتى يوم 1 فبراير 2020.

واشترطت الوزارة للتحويل عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز أو من سبق له التخصيص أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

ويمكنك الاطلاع على خطوات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية في ذات المحافظة أو محافظة مجاورة إلكترونيًا من هنـــــــا.

ثالثًا: تسديد أقساط التمويل العقاري لشقق الإسكان عن طريق الهاتف المحمول

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل، وتم العمل بها منذ 1 ديسمبر الحالي.

ويتم تسديد الأقساط عن طريق الكارت المدفوع مقدمًا من أي ماكينة صراف آلي، أو استخدام تطبيق محفظة البنك على الموبايل، ويمكنك الاطلاع على خطوات السداد من هنــــــــا.

رابعًا: استبدال شقتك بمشروعات الإسكان الاجتماعي

جرى الموافقة من قِبل صندوق الإسكان الاجتماعي، الموافقة على تبديل التخصيص بين المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بالمشروع بالشروط الآتية:

- تقديم إقرار كتابي من الطرفين بالموافقة على التبديل المطلوب.

- ضرورة أن يكون التبديل المطلوب بين طرفين من الحاجزين في نفس الإعلان.

- موافقة البنوك الممولة للطرفين على تعديل العقود.

خامسًا: تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي خدمة تلقي طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط، عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين.

واشترطت الوزارة لتعديل الوحدة الآتي:

- عدم استلام العميل الوحدة السكنية المُخصصة له.

- يشترط توافر وحدات سكنية بالمشروع.

- يجب على العميل تقديم المُستندات المطلوبة الدالة على الحالة المرضية، بحيث يجرى التعديل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير، أو العكس.

ويمكنك الاطلاع على خطوات تعديل الوحدة من دور إلى دور آخر عبر الموقع الإلكتروني من هنـــــــــا.

سادسًا: إطلاق تطبيق للتواصل مع المواطنين والمستثمرين

أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطبيقًا إلكترونيًا "NUCA"، ليكون همزة وصل بين الهيئة والمواطنين والمستثمرين، بجانب موقعها الإلكتروني.

ويضم التطبيق جميع الإعلانات الخاصة بالهيئة "طروحات الأراضي والوحدات – مناقصات – معلومات لجميع المدن الجديدة"، كما يضم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وآليات التواصل مع أجهزة المدن الجديدة.

ويمكنك الاطلاع على أبرز المعلومات حول التطبيق وكيفية استخدامه من هنـــــــا.