قال بنك الاستثمار بلتون، إن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تتصدر قائمة شركات الأكثر استفادة من مبادرة الحكومة والبنك المركزى، بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشتري الوحدات السكنية متوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، بأقساط حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10%، وذلك لأن لديها مشروعات مكتملة بالفعل، ولكن بمعدل إشغال منخفض.

وأرجع بلتون، فى تقرير لقسم البحوث بالبنك، سبب رؤيته، إلى أن إتاحة التمويل العقاري سيكون من شأنه سد الفجوة التمويلية بسوق العقارات بين هؤلاء الذين قامو بشراء وحدات في سوق العقارات السكنية، على سبيل المثال من خلال شركات تطوير عقاري على المخطط، لأغراض استثمارية ولكن لديهم صعوبة في تسييل استثماراتهم وهؤلاء الذين لا يمكنهم شراء وحدات جاهزة على التسليم، مثل مشترو العقارات السكنية، لذلك يرى أن نمو التمويل العقاري سيساعد في إحياء سوق إعادة البيع، حيث سيخلق طلب أكبر على سوق العقارات السكنية بين المطورين.

وأطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري 3 مبادرات لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان ولتعزيز الاستثمارات.

المبادرات كالتالي؛ المبادرة الأولى هي إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد. ستقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرة، سيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية.

والمبادرة الثانية، تتضمن إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع أيضاً من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين، ويبلغ إجمالي حجم الديون الأساسية لهذه المصانع المتعثرة تبلغ حوالي 6 مليار جنيه وفقاً لما أفاده البنك المركزي المصري، المبادرة الثالثة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشتري الوحدات السكنية متوسطي الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10% .

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافى ربح مجمع عائد للمساهمين يبلغ 1.312 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 محققة نمو بنسبة 11% مقابل صافى ربح مجمع قيمته 1.187 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018، وعلى أساس ربع سنوى، سجلت الشركة صافى ربح مجمع عائد لمساهميها قدره 499.8 مليون جنيه فى الربع الثالث 2019 بزيادة قدرها 10% مقارنة بـ 455.4 مليون جنيه فى الربع الثالث 2018.