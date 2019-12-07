أصيب جندي فرنسي بجروح بالغة السبت في مالي بانفجار لغم محلي الصنع، وفق ما أفادت هيئة أركان الجيوش مؤكدة معلومة أوردتها إذاعة فرنسا الدولية.

وقال الكولونيل فريديريك باربري لفرانس برس "أصيبت عربته المدرعة بلغم محلي الصنع" خلال عملية في شرق أنسونغو بمنطقة ليبتاكو التي تتوسط مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وأضاف أنه سيتم نقل الجندي إلى فرنسا "في الساعات المقبلة" من دون تفاصيل إضافية.

ويشارك 4500 جندي في عملية برخان ضد الجهاديين في منطقة الساحل، دعما للجيوش الوطنية التي تقاتل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.

ورغم التدخل العسكري الفرنسي منذ ستة أعوام، يستمر الوضع مضطربا في شمال مالي وكذلك في وسط البلاد وبوركينا والنيجر المجاورتين.

وقضى 13 عسكريا فرنسيا في 25 نوفمبر في مالي في اصطدام مروحيتين خلال عملية قتالية، ليرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في الساحل منذ بدء التدخل الفرنسي في 2013 إلى 41.