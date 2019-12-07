بالصور.. "سياسة واقتصاد القاهرة" تحتفل بيوم الخريجين

أقامت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حفلها السنوي بمناسبة يوم الخريجين، حيث تم تخريج دفعة عام 2019، كما جرى الاحتفال باليوبيل الفضي لدفعة 1994 التي تحتفل بمرور 25 عاماً على تخرجها، واستمراراً لتقليد الكلية جرى الاحتفال باليوبيل الذهبي لدفعة عام 1969 بمناسبة مرور خمسين عاماً على التخرج.

وأشاد الدكتور محمود السعيد عميد الكلية بالدفعات الثلاث وبما وصلت إليه الكلية من تطوير مستمر يتناسب مع مكانتها المرموقة.

كما أشاد السفير عادل المليجي رئيس جمعية خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بنجوم الخريجين في كل المجالات وزراء وسفراء واقتصاديين وشخصيات عامة.

حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بعد مسيرة الخريجين المصحوبة بالموسيقى العسكرية، أساتذة وطلاب الكلية، كما حضر السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الكلية، والكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الكلية، والدكتورة إيمان حسن وكيلة الكلية.

ألقت الطالبة مارينا هشام إبراهيم أولى دفعة 2019 كلمة الدفعة، كما ألقت الدكتورة هالة سلطان أبو علي عضو مجلس النواب كلمة دفعة عام 1994، وقد حظي تكريم الدكتور أحمد يوسف أحمد الذي ألقى كلمة دفعة عام 1969 بتصفيق حاد، حيث وقف الحضور جميعاً أثناء التصفيق تقديراً لدوره الكبير في تقديم علم السياسة في مصر والعالم العربي.

يذكر أن حفلات التخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كانت قد توقفت بعد عام 1967 ثم عادت عام 1992، وقد كانت سابقة في وضع تقاليد احتفالات التخرج في الجامعات المصرية في نصف القرن الأخير.