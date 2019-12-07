أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية وجود شبكة توزيع، لعرض المنتجات الموجودة، مشيرًا إلى أهمية مشروع جمعيتي، الذي تنفذه الوزارة، لضمان التوزيع المنتظم للمنتجات، وفقا لكثافة السكان، معلنا تنفيذ نحو 5 آلاف منفذ حتى الآن، على 3 مراحل، وجار العمل في المرحلة الثالثة.

جاء ذلك فى كلمته اليوم، خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، على مدار يومين، مشيرًا إلى أن الوزارة، تهدف لأن تكون منتجاتها بأسعار مناسبة، وأقل من السوق، وذات جودة جيدة، بما يعود بالنفع على المواطنين وتحقيق رضاهم، مؤكدًا أن محاور عمل الوزارة الرئيسية، هي تحقيق التكامل والربط بين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وشبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وربطهم بشبكة تجارة داخلية وخارجية.

وأعلن وزير التموين، افتتاح أول منطقة لوجستية مخازن فقط، بالبحيرة؛ فضلا عن طرح 7 فرص استثمارية جديدة، بمحافظات الوادي الجديد والإسماعيلية والسويس والشرقية والفيوم والبحيرة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية، في إقامة المناطق اللوجستية، في جميع المحافظات بمعايير عالمية.

ولفت الوزير، إلى أنه يجري العمل حاليا على ضبط الأسواق، باستكمال البنية الأساسية للتجارة الداخلية، إضافة إلى أسواق الجملة، موضحا أنه جاري العمل على إنشاء بورصة للمنتجات والسلع، توضح دورة العمل، وتعتمد المخازن لتشجيع المزارعين، وصغار المنتجين.