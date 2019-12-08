وزير النقل لركاب القطارات: "بلاش التسطيح.. التذكرة مش هتفقرك"

وجه كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، رسالة للعاملين في السكك الحديدية ومحطات المترو، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، حيث قال "ثقوا في نفسكم أنتم ناس متميزين وفاهمين شغلكم كويس أوي، كان ينقصكم فقط الثقة في نفسكم، انتوا أحسن من كده بكتير جدا".

وأضاف "الوزير": "تعاونوا مع بعضكم، أظهروا شغلكم وخبراتكم الكبيرة، كلكم أفاضل وعندكم خبرة كبيرة، متخلوش حد يلعب بيكم بالشائعات، التعب مش بيموت، التعب والجوع مش بيموت، اللي يموت فعلا كلمة واحدة أو نظرة واحدة من أهالينا اللي بيركبوا القطارات ويبصوا للعامل إنه كسول أو خاين دي الحاجة اللي تموت".

الوزير يوجه رسالة للباعة الجائلين بالقطارات.. "بيجرجروا الناس من مكانها"

وعن رسالته للمواطنين: "لكل الناس لو سمحت ساعدنا إحنا جايين نخدمك، مبسوطين وسعداء وإحنا بنخدمك، اتبع إرشادات السكك الحديد والمترو، بلاش تسطح على القطار ما هو فيه أماكن فاضية جوه، مش عاوزينك تموت، اركب القطر واقطع التذكرة، التذكرة مش هتفقرك، بس هي هتفرق معانا أوي، بلاش تشرب سيجارة وتضر أخوك وصاحبك وفيه علامة على التدخين في القطارات والمترو".

وعن رسالته للباعة الجائلين: "يا باعة يا متجولين، إحنا عاملين أكشاك على الأرصفة وعلى المحطات بيعوا فيها مش جوه القطار، بلاش تركب القطار، انت شايل كرتونة أو سبت وعمال تجرجر في الناس اللي قاعدين، طب هو ذنبه إيه الراجل اللي قاطع تذكرة وعاوز يرتاح في الكرسي بتاعه، من غير مضايقة ده دافع تذكرة عشان يرتاح وشاري اللي هو عاوزه من الأكشاك القانونية الموجودة داخل أو خارج المحطات".