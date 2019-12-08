استنكر وزير النقل والمواصلات، واقعة تعلق شاب بكوبري كان يسير تحته القطار، ثم هبط على جرار القطار، مضيفًا: "طب ده عامل زي الطرزان بيتنطط على القطار من فوق، فين والده، ما يمنعه من الحركات دي".

وأضاف "الوزير"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد": "إحنا مش هنربي الناس، إحنا بنأهل ونعلم الناس بتوعنا، طب مين اللي هيعلم الجمهور بقى"، مستنكرا: "ييجي راكب يقولي ليه بتدفعني غرامة، برد عليه وأقوله طب إنت ليه بتخالف".

وأكد وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم الحفاظ على المال العام، ويجب أن يُهتم به وتوظيفه بشكل صحيح، مضيفًا: "لو المال العام اتوظف صح هيفيد كل البلد، هيفيد كل الناس، الـ5 اللي في جيبك، واللي معايا هتعمل حاجات كتير، جمهورنا على راسنا من فوق، إحنا زي ما بنحافظ عليكم ساعدونا نعملكم خدمات مميزة".