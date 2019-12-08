النقل: ندرس منح موظفي العاصمة الإدارية 2000 جنيه شهريا بدل انتقال

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون فخرا لمصر بالكامل، مضيفًا: "إحنا مش رايحين نعزل، سيتم نقل 52 ألفا و300 موظف، للعاصمة الإدارية الجديدة في منتصف العام المقبل، ويتم تدريبهم حاليا".

وأضاف "الوزير"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه وضع خطة لنقل الموظفين من خلال توفير أتوبيسات كبيرة، وكذلك ميني باص، في 150 محطة داخل القاهرة الكبرى، والتي تبدأ من بنها في القليوبية ومن أطفيح في الجيزة، وكذلك من باقي مناطق القاهرة الكبرى إلى 15 محطة داخل الحي الحكومي من الساعة الـ 7 إلى 8 صباحًا يوميا.

وأشار وزير النقل، إلى أنه يتم حاليا دراسة منح، بدل مواصلات، للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بمقدار 80 جنيها يوميا، أي ما يقارب 2000 جنيه شهريا، أو سيتم تكليف شركة تتولى وتلتزم بنقل الموظفين من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنه يتم حاليا المفاضلة بين العروض المقدمة من شركات النقل الخاصة.

وتابع: "سنوفر أتوبيسات وسيارات أجرة لنقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية، إحنا حاليا فيه مليون بنى آدم بيشتغلوا في الحي الحكومي والأحياء السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك شركة نقل للعاملين".