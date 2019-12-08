شوقي غريب: الرئيس السيسي قالي "طوكيو يا شوقي"

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا للمدير الفني للمنتخب الأوليمبي، شوقي غريب، حول ما إذا كان قد استشف من لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تكريم المنتخب الأوليمبي أمس، أي الفرق التي يشجعها الرئيس: "الأهلي أم الزمالك؟".

ورد "غريب"، خلال المداخلة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، نافياً علمه بذلك، وقال: "إحنا دخلنا مكان فيه رهبة، وكان كل واحد مركز في كل تفصيلة في اليوم".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "محدش فينا يقدر يسأل فيها، لأن يخصنا كلنا الكلام عن منتخبنا".

وتابع: "الرئيس السيسي قالي وهو بيسلم عليا (طوكيو ياشوقي)، الرئيس متابع الفريق، وبيتكلم في حاجات في الفريق والروح، واتكلم عن التدريب، وإن اللي وصلنا له نتيجة الجهد والعرق والالتزام وإحنا سعداء إننا صدرنا حاجة جميلة لشعبنا".