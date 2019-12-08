شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث المترو، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء النقل، الإسكان، الاستثمار، والتخطيط، ومحافظ القاهرة.

يذكر أنّ طول تلك المرحلة يبلغ 17.7 كيلو متر بعدد 15 محطة، ومن المخطط افتتاح الجزء الأول فيها خلال عام 2021 وتشمل 4 محطات، هي ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

وقال مسؤولو الهيئة القومية للأنفاق لرئيس الوزراء إنّ المرحلة الثانية تشمل محطة السودان و4 محطات علوية، هي إمبابة، البوهي، القومية العربية، والطريق الدائري، والمحطة التبادلية عند محور روض الفرج، ومن المخطط افتتاحها في 2022.

وأوضح المسؤولون أنّ المرحلة الثالثة تشمل محطات التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول، جامعة القاهرة، وبولاق الدكرور، ومن المقرر افتتاحها في 2023، لافتا إلى أنّ محطة ماسبيرو تتكون من 3 أدوار بها منسوب صالة التذاكر، ومنسوبي الغرف الفنية، ومنسوبي الرصيف، وسيكون بها 18 سلما ثابتا، و18 سلما متحركا، ومصعدين متبادلين.

ومن المقرر حسب مسؤولي الأنفاق، عمل مبنى تجاري وإداري أعلى جسم المحطة لزيادة عوائد الخط الثالث للمترو.

وأكد المسؤولون انتهاء تنفيذ الجزء النفقي في المسافة من العتبة لناصر بطول 654 مترا، والمسافة من ناصر لماسبيرو بطول 660 مترا، وتنفيذ 876 حلقة من إجمالي 5 آلاف حلقة بالمرحلة الثالثة بالكامل بنسبة 17.5%، موضحين أنّ متوسط التركيب اليومي يعادل من 12 لـ18 متر طوليا، لافتا إلى تنفيذ أكثر من 100 كيلو متر حفر نفقي مقابل نحو 84 كيلو متر في الثلاثين عاما الماضية.