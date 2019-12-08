وجّهت وزيرة الصحة والسكان بتشغيل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بمستشفى إسنا المركزي، السبت المقبل بشكل تجريبي، وكلّفت رئيس مرفق إسعاف الأقصر بتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى بدءا من السبت المقبل.

جاء ذلك اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى إسنا، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وبينها الأشعة، المعامل، الحضانات، الرعايات المركزة، والطوارئ والاستقبال، موجّهة بسرعة الانتهاء من التجهيزات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنّ وزيرة الصحة والسكان راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وشددت على تطبيق نظام الميكنة على مخازن الأدوية بالمستشفى لتعويض أي نقص من مخزون الأصناف والمستلزمات الدوائية أولا بأول، وإمداد المستشفى باحتياجاته.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان سكن الأطباء، وشددت على توفير سبل الراحة لهم وتركيب شبكة "واي فاي" لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي، ووجّهت بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى.

وتابع المتحدث باسم الوزارة، أنّ وزيرة الصحة أشارت إلى أنّ المستشفى يخدم 450 ألف مواطن، وأُنشئ وفقا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، ويتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، تشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، 5 معامل، قسم للأشعة، صيدلية، 4 غرف عمليات، قسم للقسطرة، 27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتةً إلى أنّ المستشفى يشمل التخصصات الطبية كافة.

يذكر أنّ محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، التي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.