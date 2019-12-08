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انطلاق معرض Cairo ICT

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سعر اليورو اليوم الأحد 8-12-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الأحد 8-12-2019 في مصر

نتنياهو يدعو لانتخابات مباشرة مع جانتس.. و"أبيض أزرق": مناورة جوفاء

نتنياهو يدعو لانتخابات مباشرة مع جانتس.. و"أبيض أزرق": مناورة جوفاء

مقتل 25 مسلحا من طالبان في عمليات متفرقة جنوب أفغانستان

مقتل 25 مسلحا من طالبان في عمليات متفرقة جنوب أفغانستان

رئيس "سيماف": خطة تطوير بتكلفة 300 مليون جنيه للمصنع

رئيس "سيماف": خطة تطوير بتكلفة 300 مليون جنيه للمصنع

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن عدة حملات لإزالة التعديات والإشغالات

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن عدة حملات لإزالة التعديات والإشغالات

عقوبات بالجملة لمسؤولي مدرسة "فيديو الرقص" في كفر الشيخ

عقوبات بالجملة لمسؤولي مدرسة "فيديو الرقص" في كفر الشيخ

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في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

"القاتل الصامت" ثالث مسببات الوفاة في مصر.. كيف تواجه السدة الرئوية؟

"القاتل الصامت" ثالث مسببات الوفاة في مصر.. كيف تواجه السدة الرئوية؟

"تُحلب".. منجد من ذوي الإعاقة الحركية بدرجة بطل رياضي: مفيش حاجة صعبة

"تُحلب".. منجد من ذوي الإعاقة الحركية بدرجة بطل رياضي: مفيش حاجة صعبة

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