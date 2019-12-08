أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، التزامه بميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وقال إن باكستان تؤمن إيمانًا راسخًا بقوة وإمكانات التعاون الإقليمي للأفراد وللتنمية الوطنية والإقليمية.

وأضاف خان، في رسالة بمناسبة الاحتفال بيوم ميثاق الرابطة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية إن باكستان تعتقد أن التعاون الإقليمي الفعال والموجه نحو تحقيق النتائج لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية للمساواة في السيادة والاحترام المتبادل على النحو المنصوص عليه في ميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.

وأكد خان، مجددًا التزام بلاده بعملية الرابطة، معربا عن أمله في إزالة الفجوة التي نشأت في تقدمها المستمر، وبالتالي تمكين دول الرابطة من المضي قدمًا على طريق التعاون الإقليمي من أجل التنمية وتحقيق إمكاناتها الكاملة، وبمناسبة يوم ميثاق الرابطة، هنأ عمران خان شعوب الدول الأعضاء في الرابطة وتمنى لشعب جنوب آسيا تحقيق السلام والتقدم والازدهار.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في رسالته "هذا اليوم يذكرنا بالمسؤولية الهائلة التي تقع على عاتق شعوبنا وتوقعاتهم من قادتهم في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الفقر والأمية والمرض وقلة التنمية".

وخلال القمة الأولى التي عقدت في عاصمة بنجلاديش دكا في 8 ديسمبر 1985 اعتمد رؤساء الدول والحكومات من بنجلاديش وباكستان وسريلانكا والهند ونيبال وبوتان وجزر المالديف ميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي الذي يمثل بداية عهد جديد من التعاون الإقليمي في تاريخ جنوب آسيا.