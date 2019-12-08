تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى فى شتى المجالات وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم سواء رفع الوعى المرورى والأمنى أو التعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها، وذلك من خلال تنظيم زيارات للمدارس أو إستضافة طلبة المدارس بالمواقع الشرطية.. وقد جاء أبرز تلك المبادرات.. بقيام مديريتى أمن (البحر الأحمر– القليوبية) بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بتنظيم عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم فى حفظ الأمن.

وفى سياقٍ متصل قامت مديرية أمن (المنوفية) بإستقبال عددٍٍ من الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة بنادى ضباط الشرطة لقضاء يوم ترفيهى ، حيث تم إستقبالهم بحفاوة وتضمن الحفل عروضاً وفقرات فنية مختلفة ، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم ، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.

وكان لهذه الزيارة أثراً طيباً فى نفوسهم والمشرفين الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل مثل تلك المبادرات الإنسانية.