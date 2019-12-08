شهد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويشمل البروتوكول المواد الخاضعة للعرض المشترك، وهي الأمور الخاضعة للرقابة والفحص المشترك من الهيئة والتي يتفق عليها الطرفين، بشأن مراكز تجميع الالبان والبيض وآليات الاستيراد والتصدير، وفقاً للإختصاصات المقررة لكل هيئة من الهيئتين.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو النهوض بالاقتصاد المصري والحفاظ على صحة وسلامة الغذاء، بالصورة التي تنعكس على صحة المواطن المصري، وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمشتركة والمعدية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والأمان الغذائي للمنتج المحلي والمستورد، والحفاظ على جودة الصادرات المصرية وتنشيطها، وزيادة حجمها وفتح أسواق جديدة وتعزيز انسياب حركة الصادرات إلى دول العالم.