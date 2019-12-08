"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

حفل الريس ضيا والربابة، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، الساعة 7.30 مساء، سعر التذكرة 57 جنيها.

حفل غنائى لفريق سرابيا، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، الساعة 7.30 مساء، سعر التذكرة 47 جنيها.

حفل مشروع "على فكرة" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 8، سعر التذكرة 60 جنيها.

عرض باليه كارمن على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 8 مساء، أسعار التذاكر 310، 210، 110 جنيهات.

حفل كلثوميات الشهري، على مسرح معهد الموسيقى العربية، الساعة 8 مساء، سعر التذكرة 110 جنيهات.

عرض فيلم "توب العيرة" أفضل فيلم وثائقي فاز بجائزة في مهرجان Silk Road الدولي السينمائي، في سينما الفرن بدرب 1718، الساعة 8 مساء، سعر التذكرة 30 جنيها.

مسرحية قواعد العشق الـ 40 على السلام، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، سمر الشاذلي، والمنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي عن رواية شهيرة لإليف شافاق، من إخراج عادل حسان، الساعة 8 مساء، أسعار التذاكر 100، 75، 50 جنيها.

مسرحية رسائل العشاق على مسرح ميامي، حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشكلات الحياتية بين المحبين والأزواج، ومحاولة حلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل، بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، غناء وألحان علي الهلباوي، يبدأ العرض الساعة 8 مساء، أسعار التذاكر 30، 50 جنيها.

مسرحية حريم النار على مسرح الطليعة، عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، يبدأ العرض الساعة 9 مساء، سعر التذكرة 30 جنيها