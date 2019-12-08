سقط شاب من شرفة الدور الثالث بمنزله، اليوم، في المنصورة، ما تسبب في مصرعه في الحال، وأكد شهود العيان أن الشاب اختل توازنه أثناء التحدث في التليفون، وهو يجلس على سور البلكونة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالي منطقة عزبة الشال في المنصورة، يفيد بسقوط شاب من بلكونة منزله بالدور الثالث.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى (نادر ا. ا.- 22 سنة- حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات).

بسؤال شهود العيان تبين أن الشاب سقط من بلكونة المنزل بالدور الثالث، بعد أن أختل توازنه، حيث كان يجلس على السور أثناء الحديث في التليفون.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.