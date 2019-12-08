نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، بإشراف الدكتور يسري شاهين، والدكتور يسري السعيد، من استخراج إبرة من صدر طفلة دخلت بطريق الخطأ من الجلد أثناء اللعب مع أخواتها، واستقرت بالصدر على الجهة اليسرى خلف عظمة القص مباشرة أمام عضلة القلب.

وجرت العملية بنجاح عن طريق شق صدري أمامي محدود بطول "2 سم" فقط بعدما تم تشكيل فريق طبي على أعلى مستوى من جراحي القلب والصدر بجامعة بنها، ضم كل من الدكتور هاني الرخاوي، والدكتور محمد الجزار، والدكتور أشرف النحاس، والدكتورة أنهار السيد، ونهي هلال، وفريق أطباء التخدير الدكتور باهر دياب، والدكتورة أسماء فتح الباب.

وترقد الطفلة الآن داخل قسم جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.