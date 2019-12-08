الصحة: تسجيل 300 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 300 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، منذ بدء التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال جولة وزيرة الصحة والسكان ، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، التفقدية اليوم، لأعمال التجهيزات الجارية بمستشفي الأقصر الدولي.

وتفقدت الوزيرة أعمال رفع كفاءة مستشفي الأقصر الدولي، ووجهت بمراعاة النسق المعماري لكافة وجهات مستشفيات المنظومة الجديدة لتصبح نمط واحد، كما تفقدت أقسام المستشفي لمتابعة سير العمل، وعقدت اجتماعا مع قيادات الوزارة والفريق الطبي بالمستشفى، وشددت خلال الإجتماع على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال التجهيزات وفقا لأعلي معايير الجودة، وبمايليق بالمنظومة الجديدة.

وتعد مستشفى الأقصر الدولي هي إحدى مستشفيات تقديم الخدمة الطبية من المستوي الثالث، حيث تخدم المستشفي حوالي 248 ألف مواطن، وتضم أقسام : باطنة، أطفال، جراحات (عامة - عظام –مسالك- عظام الاطفال - الفم والاسنان - قلب وصدر- تجميل - وجه وفكين - أوعية دموية - صدر - عمود فقرى - مخ وأعصاب)، وطب العيون، ونساء وتوليد، ونفسية وعصبية، وطب الأورام، وأوعية دموية، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وجهاز هضمي وكبد، وصحة المرأة، و جراحة أورام، و أورام أطفال، وأمراض الدم، وروماتيزم وتأهيل، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، زعلاج كيماوي.

وسعة المستشفى 365 سريرا، وتضم 24 عيادة خارجية، و8 غرف عمليات وغرفتين عمليات صغرى، و4 وحدات للمناظير، وقسم للأشعة يضم (رنين- مقطعية – سونار – دوبلار – ايكو – سينية – متنقلة – ماموجرام. C-ARM، و7 معامل للتحاليل، و43 عناية مركزة، و22 حضانة، و36 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تخزيني، و6 صيدليات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.