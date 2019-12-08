أخطر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رئيس مجلس النواب، بوفاة النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، والذي توفي منذ أيام أثناء حفل زفاف ابنته.

وقرأ المجلس الفاتحة علي روح النائب المرحوم وقوفا، وذلك خلال جلسة التأبين التي أجراها البرلمان منذ قليل.

وترصد "الوطن" في السطور التالية، الإجراءات التي سيتخذها البرلمان بعد وفاة "نائب الجيزة"، وذلك طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب:-

- يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه، خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة.

- يخطر رئيس البرلمان فى أول جلسة تالية، لتأبين العضو المتوفى، وإعلان خلو مكانه.

- يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.