عثر أهالي منطقة المعمورة في الإسكندرية، اليوم، على دولفين نافق على رمال شاطئ المعمورة بعد أن قذفته أمواج البحر، يزن حوالي 700 كيلوجراما.

تلقت غرفة عمليات حي ثانِ المنتزه بالإسكندرية، اليوم، إشارة تليفونية، بوجود كائن بحري على شاطئ المعمورة السياحي، من أجل التواصل فوراً مع مسؤولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، فيما أكد الدكتور ياسر الجندي، رئيس الحي، أنه جرى نقله في الحال بالتنسيق مع مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالحي.

وتابع "الجندي"، أنه جرى تشكيل لجنة مكوّنة من مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمنتزه ثانِ، وممثلي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، وممثلي الإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، وممثلي الإدارة العامة لشئون البيئة، للمعاينة الأولية.

وأوضح رئيس حي المنتزه ثانِ، أنه بعد الفحص من قبل المتخصصين بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، تبين إنه من النوع "دولفين ذو المنقار الصغير"، وبأخذ القياسات المرفوميترية تبين أن طوله يصل إلى حوالى مترين و75 سم، ومحيطه واحد متر و60 سم، وطول الزعنفة الصدرية 41 سم، والزعنفة الذيلية 60 سم، أما الزعنفة الظهرية فكانت 45 سم، فيما بلغ عدد أسنانه 44 سنة.

وزاد أنه من الفحص الظاهري؛ تبين أنه أنثى ويزن حوالي 700 كيلوجراما، وعمره يتراوح ما بين سنة إلى سنة ونصف تقريباً، كما تبين وجود كدمات بجسمه مما يدل على إنه قد ارتطم بجسم صلب تسبب في وفاته، ويوجد بصورة متعفنة مما يجعل من الصعب نقله وتحنيطه بشكل علمي سليم، لذلك جرى نقله للمدفن الصحي بالحمام وذلك بعد تسليمه لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية حفاظاً على البيئة ولعدم انتشار الأوبئة.