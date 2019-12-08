شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة، منذ قليل، فيما أعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وحذرت الصيادين من النزول بمراكب الصيد بسبب ارتفاع الأمواج.

وكانت مدن "رشيد، إدكو، كفر الدوار، أبو حمص"، شهدت أمطاراً غزيرة عصر اليوم، وزادت الأمطار تدريجياً حتى أغرقت الشوارع بالمدن المذكورة.

وناشدت إدارة مرور البحيرة جميع السائقين، بتوخي الحذر أثناء القيادة بالطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة المياه الزائدة بالشوارع والميادين.