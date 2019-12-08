أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حملة توعية تقودها واعظات الأزهر ضمن فعاليات حملة «حياتك أمانة.. حافظ عليها» لتوعية السيدات والطالبات من الاستسلام لكل ما يعرّض حياتهن للخطر أو يصل بهن إلى التفكير فى الانتحار، وطرح عدة حلول وتقديم روشتة علاجية لمواجهة تلك المشكلات.

ونظمت الواعظات ندوات فى المدارس ودور الرعاية فى عدد من المحافظات، منها الإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وبنى سويف، للتحذير من الاستسلام لليأس وفقدان الأمل، والتفريط فى النفس أو تعريضها للمخاطر.

الأمن الإدارى ينقذ طالباً وطالبة حاولا قتل نفسيهما فى المدينة الجامعية ببنى سويف

من ناحية أخرى، شهدت المدينة الجامعية للطلاب والطالبات ببنى سويف محاولتين للانتحار، أمس، وتمكّن أفراد الأمن الإدارى من إنقاذ طالب فى كلية الألسن من قطع شريان يده، بينما أنقذت الطالبات زميلتهن قبل إلقاء نفسها من شرفة غرفتها.

وأعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إطلاق مبادرة توعوية للشباب، تتضمن لقاءات وحوارات بمشاركة أساتذة الطب النفسى ورجال الدين، لمواجهة ظاهرة الانتحار، مشدداً على ضرورة متابعة الأسر لأبنائها، وعدم تركهم للعزلة والأمراض النفسية.

وأضاف أن الطالب «عبدالرحمن. أ» كتب منشوراً على «فيس بوك» مُبدياً عزمه التخلص من حياته، فأبلغ زملاؤه الأمن الإدارى الذى تدخّل على الفور، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وإخطار أسرته لتسلمه.

وقال «حسن» إن محاولة الانتحار الثانية كانت لطالبة حاولت إلقاء نفسها من شرفة بالمدينة الجامعية، إلا أن زميلاتها نجحن فى منعها، وأخطرن الأمن الإدارى، وبالتواصل مع أسرتها تبين أنها تعانى مرضاً نفسياً.

من جهة أخرى، كشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف ملابسات إقدام مراهق على الانتحار، الجمعة الماضى، بعدما صعد إلى سطح منزله ليشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، عقب رفض الأسرة زواجه بإحدى الفتيات.